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【免費旅遊】自由鳥招募「旅行師」本地大專生一年可免費飛亞洲4次

理財智慧 18:21 2023/08/21

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繼「學生自由飛快閃優惠」之後，自由鳥近日宣佈招募「自由鳥旅行師」，免費請本地全日制大專生一年飛亞洲4次，盡享免費外遊數據，並提供平台予旅行師與自由鳥粉絲分享旅遊體驗，預習成為全職旅行KOL。 

【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

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【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元【下一頁

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撰文：鄭日棱

 

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