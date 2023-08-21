【免費旅遊】自由鳥招募「旅行師」本地大專生一年可免費飛亞洲4次

繼「學生自由飛快閃優惠」之後，自由鳥近日宣佈招募「自由鳥旅行師」，免費請本地全日制大專生一年飛亞洲4次，盡享免費外遊數據，並提供平台予旅行師與自由鳥粉絲分享旅遊體驗，預習成為全職旅行KOL。

【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

合資格大專生只需於2023年9月30日或之前，於設定為公開的Instagram帳號內張貼任何關於吃喝玩樂的帖文，Tag @birdiestagram、 #自由鳥旅行師，自由鳥將於2023年10月4日挑選兩位優勝者，再透過優勝者IG帖文通知領獎詳情。第一屆旅行師可自選旅行目的地，包括日本、南韓、台灣、新加坡、馬來西亞、泰國、中國、澳門，再於旅程中與自由鳥粉絲互動、分享吃播、大癲之旅行體驗。

【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

親海駅I接力推 曾入票認購親海駅II有額外優惠 一房折實入場385.8萬【下一頁】

【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱