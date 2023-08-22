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【黑客入侵】惡意軟件偽裝生產力App　專攻macOS裝置

科技 19:05 2023/08/22

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人們生活日趨數碼化的同時，黑客攻擊活動亦急速增加，使人們防不勝防。近日有網路安全服務供應商指，一種名為「XLoader」的惡意軟件近期以新形式出現，並鎖定macOS裝置為目標。

【網絡安全】FBI警告用戶留意手機若出現「8大徵兆」　個人資料、存款或已被竊取

網路安全服務供應商SentinelOne指，XLoader是一種惡意軟件即服務（Malware-as-a-Service），自2015年被發現以來，便透過不斷演變出不同變種版本存在至今，更因曾發動過大規模的網釣垃圾郵件而惡名昭彰。

雖然針對macOS用戶的變種版「XLoader」早在2021年就被發現，但SentinelOne發現，該惡意軟件的新變種版採用了C和 Objective C編程語言原生編寫，並假冒成微軟（Microsoft）的「OfficeNote 」生產力應用程式。透過使用「MAIT JAKHU (54YDV8NU9C)」蘋果開發人員簽名，成功在避開蘋果惡意軟件阻止工具XProtect。盡管蘋果及後已撤銷了該開發人員簽名，但相關的假應用程式仍存於蘋果應用程式商店中。

【高危漏洞】Microsoft揭工業操作系統漏洞　嚴重或導致發電廠關閉

【黑客攻擊】全球勒索軟件攻擊創新高　逾43%美國發生

責任編輯：殷凱怡

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