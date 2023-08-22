【業績│物管股】越秀服務上半年多賺17.5%、首派中期息0.089港元　預計物管行業仍存購併機會

▲ 【業績│物管股】越秀服務上半年多賺17.5% 首派中期息0.089元 預計物管行業仍存購併機會

越秀服務 （06626） 上半年純利按年升17.5%至2.5億元（人民幣，下同），首次派發中期息0.089港元。越秀服務管理層指，首次派中期息主因上市公司關注股東收益及回報，冀可分享上市公司取得的成果。同時，公司資金充裕，因為屬於輕資產公司，隨每年利潤增長，在沒有合適收併購標的下，會用於派息，希望將派息比率穩定在50%水平。

截至6月底，公司手頭現金達46.2億元。對於收併購，管理層表示，物管行業分散度仍大，收購併機會存在，公司一直有接觸不同項目，但現時也會更為審慎挑選。問及會否收購出險房企旗下物管的資產，管理層指，不管是有上市、沒有上市或具爆雷房企背景的物業項目，會看重項目的在管規模、區域上能提升管理濃度及密度，估值合理、可持續性、以及增值服務發展潛力等。

期內，營業收入按年升38.7%至15.1億元，非商業物業管理及增值服務所得收入為12.1億元，按年升49.4%，商業物業管理及運營服務收入升7.7%至3億元。

上半年毛利率按年跌3.6個百分點至28.1%，優於同業。公司預期全年毛利率維持在這水平。

截至6月底止，合約面積為7750萬平方米，在管面積為5880萬平方米，較去年底按年升9.8%及13.7%。期內，新增合約面積826萬平方米，約47%來自第三方，管理層指，預期第三方佔比會愈來愈多。

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記者：袁諾曦