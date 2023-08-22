【新股IPO】內地自動售賣機製造商友寶在線第三度遞交上市申請

內地自動售賣機製造商友寶在線第三度遞交來港上市申請，並已聘任高盛、中信建投國際及華泰國際任聯席保薦人。友寶在線早於去年5月及12月曾申請上市。





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根據其最新初步招股文件顯示，截至6月底，友寶在線今年上半年收入12.53億元人民幣，按年升9.6%；虧損擴大至1.52億元人民幣，上年同期蝕1.27億元人民幣。此外，友寶在線獲螞蟻集團全資附屬公司上海雲鑫投資，涉資11.2億元人民幣，持股比例為16.68%，投票權為9.81%。

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記者：張以正