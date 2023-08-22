湯文亮：有實力租客應買下租用單位

有很多老牌名店，做了一世生意，而且做得很好，最後因業主大幅加租而要結業，不少了解內情的人一定會說業主無良。其實，業主在這些年來，尤其是在經濟環境不甚好的時候，向名店租客問過無數次，希望租客能夠買下租用的舖位，但很多時都會遭到租客拒絕，因為她們認為以本身實力，搬去哪一區都是一樣，租就可以，買就免問，最後都是繼續租用舖位。

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趁平買下舖位免後悔

這段時間樓市比較靜，有不少舖位投資者放售手上舖位，她們首先會問租客是否有興趣，不少租客即使生意做得很好，都不會考慮買入舖位。營商環境總有一日會轉佳，如果有人出高價租用名店舖位，名店不能出更高價，唯有搬離所租用的舖位，最後名店發覺，原來業主一向優待她們，以往的租金比市價低很多，名店搬離原有的舖位之後，生意一蹶不振，後悔莫及。

我曾經買入不少舖位，經過一段時間，租金有可觀升幅之後，到續租時租客會對我「呻」，當時有機會買下租用舖位，但結果沒有買，如果當時狠心一些，今日就不用交貴租，其實所有租客都應該知道，業主願意賣樓是她們許多世修來的福分，如果有能力也不買入，即是把財神趕走，例子我見得多，亦不想公開哪些名店的名字。

有能力及需要就買入

有不少名店老闆問我，是否應該買入她們租用的舖位，我不會說如果有能力及需要的話可以考慮，而是直接了當，叫她們買下，因為講多一句都是多餘，如果她們沒有需要以及實力，根本不會問我，我只是「加多腳將個波送入龍門」，但如果我說再看看情況，最後她們沒有買，以後樓價上升，或者業主大幅加租，她們一定會說到我「失暈」，如果我叫她們買，而結果沒有買，以後就不能怨我。

有人說現在街上空置舖位到處都有，叫人買入舖位是否想害人。首先，我不是叫人買舖收租，而是叫做生意的租客買下租用的舖位，因為從投資角度來說，買下自己租用的舖位，即是買入一個有「鐵約」的物業，租客永遠不會不交租，亦不會因欠租一走了之，有如此優厚條件，今日不買，以後可能會很後悔。

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