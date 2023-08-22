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【業績│本港地產股】恒地料地產市道下半年甚為低沉　半年基礎盈利按年增加18%至61億元、息0.5元

股市 18:14 2023/08/22

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【業績│本港地產股】恒地半年基礎盈利按年增加18%至61億元、息0.5元　料地產市道下半年將會甚為低沉

恒基地產 （00012） 上半年基礎盈利按年增加18%至60.73億元，期內包括陽光房地產房託 （00435） 成為聯營公司後，產生約15.91億元淨收益。計及公允價值虧損，列帳盈利按年增加25%至59.57億元。恒地維持中期股息每股0.5元。

恒地主席李家傑及李家誠表示，今年首季本港樓市出現小陽春之後，過去兩個月轉趨呆滯，成交宗數減少，成交價格下跌，最近在一手市場有個別樓盤以震撼價開盤，二手市場樓價跌勢亦見明顯，未來若政府沒有新的措施出台及本港沒有特別利好的因素出現，地產市道下半年將會甚為低沉。 

本港利率向上不利本港經濟復甦及樓宇買賣

他們續指，美國聯儲局在連番加息後，仍然未能確定美元利率是否已經見頂，表示仍需視乎未來數據才可決定息率是否仍需上調。影響所及，本港利率被迫不斷跟隨，拆息市場一周以上利率普遍升至5厘以上，對各行各業的經營製造了困難，未來將會對本港經濟復甦及樓宇買賣產生不利影響。 

物業銷售應佔稅前盈利期減少17%至9.62億元，主要由於期內入賬之項目邊際利潤較低所致。期內本港自佔合約銷售總額增加10%至約67.25億元。截至6月底，本港物業合約銷售總額約148.24億元，當中69.91億元預計可隨物業落成並交付買家而於下半年入帳。

集團在市區舊樓重建項目方面（包括從市區重建局投得之項目），已購入全部及八成以上權益之自佔樓面面積合共約340萬平方呎，另有約60萬平方呎之自佔樓面面積，已撥作下半年開售計劃。 

國金中心租金收入升1%

恒地下半年在港推售項目包括啟德新九龍內地段第6554號、西洋菜北街456-466號等。

收租物業方面，本港應佔租金總收入 （包括應佔旗下附屬公司、聯營公司及合營企業貢獻） 升3%至33.11億元，應佔稅前租金淨收入（包括應佔旗下附屬公司、聯營公司及合營企業之貢獻）亦升6%至24.72億元。當中集團持有40.77%應佔權益的國際金融中心項目，期內貢獻自佔租金總收入升1%至8.6億元；租金收入上升主要由於新租約以及現有租戶續租時均錄得較高租金所致。截至6月底，集團主要收租物業平均出租率為93%。 

恒地指，集團零售物業組合出租率有所提升，而客流量以及租戶整體生意額亦已超越疫情爆發前之水平。

相關文章：【恒地系】恒基發展上半年盈轉虧、淨蝕1800萬元不派息　太古城APITA翻新工程料第四季全面完成

相關文章：【恒地系】恒地主席李家誠：本港樓市料保持平穩、對前景感樂觀　零售市道逐步好轉

編輯：陳韻妍

 

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