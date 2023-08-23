意銀行家大搞訂婚派對 當場揭未婚妻出軌（有片）

意大利一名富豪銀行家早前舉辦訂婚派對，原本以為是希望慶祝與未婚妻即將完婚。豈料，銀行家大費周章搞派對，只是為當場揭穿未婚妻，直指對方與他人出軌。

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意國媒體報稱，64歲百萬富豪銀行家Massimo Segre早前齊集親友，在北部都靈（Turin）的豪宅舉辦訂婚派對，相信為慶祝與47歲未婚妻﹑女企業家Cristina Seymandi即將共諧連理。

然而，Segre在致詞未有發表任何向未婚妻的浪漫告白，反而當場控訴Seymandi與一名律師出軌。Segre表示希望讓Seymandi有自由去愛，既然她愛一名知名律師更勝自己，他願意成全兩人。

Segre更毫不留情面披露，Seymandi已與出軌對象發生性行為，而且在知名律師之前，女方亦曾與另一名建築業界人士「有一腿」，甚至播出Seymandi與其他男性的合照。站在一旁的Seymandi大受衝擊，望向在場150名賓客尋求協助。

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Segre大爆料完畢後，表示自己已經心碎及失望，但仍祝福Seymandi未來一切安好。同時，Segre亦告知Seymandi可以與新愛人一齊去希臘的米科諾斯島（Mykonos）度假，因為原定的密月行程已全數付費。

意大利媒體指在場賓客聽完後，全場陷入一片死寂。有人不滿被Segre利用，作為他報復女方的表演一部分。

Seymandi事後發信澄清，指Segre精心策劃報復行動，而且向她施加心理暴力。她亦透露，可能會就Segre行為訴諸法律，尋求索取「名譽損壞」賠償。Seymandi指事件曝光後，自己在社交媒體被霸凌，甚至遭受威脅。

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責任編輯：吳漢培