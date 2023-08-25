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【裝修攻略@iM網欄】師傅教你 點樣裝修平靚正

名人薈萃 07:00 2023/08/25

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網上流傳一張圖，大致係咁講：要快要平，就唔可以好。要快要好，就唔可以平。要平要好，就唔可以快。事實又係咪咁？

同場加映：【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

其實，起裝修平台既配對之下，係有機會做到平靚正的！

一般人搵裝修，裝修公司一定會話自己乜都識、乜都做。但其實裝修公司係唔會乜人都養住。如果你需要做既野，佢冇員工做，就會判出去俾人做。判下判下就會貴，而且亦會出現監工保養斷層問題。

裝修平台的其中一個角色，就係協助消費者配對合適既公司，裝修公司接到自己擅長的工作，成本和風險下降、質素和滿意度上升，自然會比判來判去更高性價比。此外，大部分戶主都不知道傢俬公司、裝修公司、廚櫃公司、設計公司等等點樣夾、點樣分、點樣揀。而不同裝修公司營運成本相差可以高達50%。

修佬 ＠裝修佬

想提高性價比，就要有一個專業的服務提供者，協助戶主了解自己的工程和性格，其實需要配一間怎樣的公司，才能在裝修規格和工程價錢中取得最佳平衡。透過配對找到合適的公司、提高性價比，不正正就是平靚正的意思了嗎？

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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