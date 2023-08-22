凱柏峰III周六推138伙　八成為兩房　最平約576萬可入市

由信置 (00083)、嘉華 (00173)、招商局置地 (00978) 及港鐵 (00066) 合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰III，今公布銷售安排，於周六（26日）推售138伙。信和置業執行董事田兆源表示，扣除200天人才付款計劃最高14%折扣率及4.5%利息補貼後，平均呎價16,308元。而推售單位中超過八成為兩房戶，發展商將於周五截票。

招商局置地執行董事兼總經理黃競源表示，項目截至昨晚8時，累收逾1,350票，以周六開售138伙計，超額認購8.8倍，當中有七成客人選購兩房，若以地區劃分，近七成半買家來自將軍澳區，反映區內需求強勁。

周六首輪開售的138伙，定價由702.2萬至1,495.6萬元，呎價18,419至21,494元，以最高15%折扣計，折實價為596.87萬至1,271.26萬元，折實呎價15,699至18,270元。如買家選用200天人才付款計劃，扣除最高14%折扣，以及4.5%利息補貼後，折實價由576.71萬至1,283.3萬元，折實呎價15,168至17,653元。

延伸閲讀：【多相】親海駅I三房示範單位陪你睇 海洋主題展活力【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

同場加映【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機