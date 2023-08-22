軟銀旗下芯片公司Arm提交IPO申請 23財年收入略減

軟銀（SoftBank）旗下芯片設計公司Arm於周一（21日）提交首次公開招股（IPO）申請，準備在美國納斯達克上市。

該公司希望以股票代碼「ARM」進行交易。

Arm公司的技術是各種設備的基礎，其芯片設計為幾乎所有智能手機提供動力，並在個人電腦和服務器中得到應用。該公司已將業務拓展到利潤更豐厚的完整芯片設計領域，並強調其在人工智能（AI）應用中的重要性。

盡管智能手機需求下降導致環境充滿挑戰，但Arm的技術仍然是蘋果（AAPL）、Google和高通（QCOM）等巨頭不可或缺的。

Arm公司是在科技股IPO長期低迷的情況下提交上市申請的。該公司決定在納斯達克上市是一個顯著的轉變，因為它最初曾考慮在倫敦證券交易所上市。

由於Arm在芯片技術領域的核心作用，它的上市有望為市場注入活力，可能吸引投資者利用AI應用對下一代半導體日益增長的需求。然而，過去幾年IPO市場的低迷促使潛在投資者保持謹慎，Arm的上市將作為投資者對科技股情緒指標，因而受密切關注。

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Arm的2023財年收入為26.8億美元，略低於上一年的27億美元；而純利則錄得5.24億美元，顯示出其在智能手機市場面臨挑戰的情況下仍能保持一定韌性。該公司決定專注於更全面的芯片設計，這為其穩定性和增長潛力作出貢獻。

雖然面臨著x86和RISC-V等其他指令集的競爭，但Arm仍然是一個重要的參與者，其技術在同期出貨量超過300億的芯片中得到了應用。

此次IPO的主要承銷商包括巴克萊銀行、高盛、摩根大通和瑞穗金融。

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