金磚五國領導人南非開會 權衡擴大事宜

金磚五國（BRICS）領導人正在南非約翰內斯堡召開會議，討論擴大該集團的成員範圍並加強其影響力，以抗衡西方主導地位。烏克蘭戰爭和中美競爭等事件導致的全球緊張局勢增加了加強該集團的緊迫性。

各國領導人的目標是將政治制度各不相同的國家納入其中，從而建立一個更加平衡的全球秩序。雖然促進當地貨幣的使用已列入議程，但有關金磚國家貨幣的討論已被排除。

中國國家主席習近平、巴西總統盧拉和印度總理莫迪將出席此次峰會，俄羅斯總統普京則以虛擬方式參加。

金磚五國的擴張存在爭議，中國和南非支持金磚五國擴大影響力，俄羅斯尋求外交支持，印度對中國的影響力持謹慎態度，巴西則擔心自身影響力被削弱。

盡管金磚五國的擴張還存在不確定性，但作為「全球南方（Global South）」國家的擁護者，以及西方主導的世界秩序的替代者，金磚五國正在獲得越來越多的關注。已有40多個國家表示有興趣加入，約20多個國家正申請加入。

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