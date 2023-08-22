▲ 【恒地系】恒基發展上半年盈轉虧、淨蝕1800萬元不派息 太古城APITA翻新工程料第四季全面完成

恒基發展 （00097） 上半年盈轉虧，淨虧損1800萬元，主要由於（i）位於太古城之APITA進行分階段翻新工程令其銷售額下降；及（ii）取消社交距離措施後，顧客對集團超級市場食品及日用品之需求減少。恒發不派息，為該集團上市以來首次不派中期息。

千色Citistore稅後盈利4100萬元

儘管銷售自營貨品收入減少10%，千色Citistore自營貨品連同寄售及特許專櫃之總銷售款額仍較去年同期增加6%。不過，即使毛利連同佣金收入合共增加1000萬元，千色Citistore期內稅後盈利貢獻僅較去年同期增加3%至4100萬元，主要由於未有如去年同期取得若干業主提供租金寬免，以及政府「保就業計劃」所提供工資補貼，合共約1200萬元所致。

Unicorn方面，自營貨品連同寄售專櫃之總銷售額下跌17%，扣除經營開支後，稅後虧損擴大至5400萬元。

恒發主席李家誠指，APITA分階段翻新工程進展順利，預計可於本年第四季全面完成。

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編輯：陳韻妍