美國30年按揭利率升至7.48% 創00年11月以來新高

由於投資者對長期高利率和通貨膨脹的擔憂，債券收益率飆升，美國按揭貸款利率也隨之飆升。

據Mortgage News Daily報道，美國30年期固定抵押貸款平均利率達到7.48%，為2000年11月以來最高，一周內上升了29個點子。

在投資者對經濟數據進行重新評估的推動下，利率的突然上升對長期利率的影響尤為嚴重，影響了潛在的購房者，並促使他們轉向可調整利率貸款。

利率上升加劇了新冠疫情推動房價上升所帶來的挑戰，使現有業主因利率處於歷史低位而不願出售房屋。結果，供應短缺加劇，進一步推高房價。

房屋建築商正在努力應對這些影響，提供利率優惠並降低房價。然而，近期建築商情緒的低落凸顯了在住房動態受到大流行病影響的背景下，高利率所帶來的困境。

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