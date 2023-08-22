▲ 【阿里巴巴9988】內地超市盒馬與過江龍山姆會員店大打價格戰 「榴槤千層蛋糕」市價大劈逾6成

近日阿里巴巴 （09988） 旗下超市盒馬與過江龍沃爾瑪（Walmart）旗下倉儲式超市「山姆會員商店」在內地突然就榴槤千層蛋糕打起價格戰，並引發新一輪貨品減價潮。盒馬最新宣布，周一（22日）繼上海、北京之後，會在杭州、成都等13個城市推出「移山價」，涉及20餘款產品，其中榴槤千層蛋糕售價49.9元（人民幣，下同）。

據介紹，盒馬移山價是指以「愚公移山」的匠人精神，推進產品品質的精益求精。綜合內媒指，近日山姆會員商店推出榴槤千層蛋糕，定價128元，盒馬其後出手，將價格直接打到99元，甚至消費者不需要辦盒馬會員也可以買走，其後山姆會員商店再降至98.9元，盒馬再應戰，降價至89元；山姆會員商店繼續出手，減價1元至88元，最新結果是盒馬直接劈價至49.9元，較市場起初的128元，便宜逾6成。

盒馬上月底推出「移山價」，首先在上海、北京實行，覆蓋包括水果、肉禽蛋奶、水產、乳品烘焙、酒水飲料等多個品類，盒馬最新將範圍擴展至杭州、廣州、深圳、佛山、南京、成都、重慶、南昌、長沙、武漢、蘇州、南通、無錫等15城，不同城市的「移山價」產品將呈現一定的區域特色。

盒馬侯毅：取消中間環節 使商品擁極致性價比

盒馬CEO侯毅表示，從全球範圍看，領先的零售企業往往通過全球供應鏈一體化建設，取消中間環節，從而使得商品採購具備足夠的競爭能力，讓商品價格具有極致性價比能力，盒馬一直在努力，不斷創新和改變，虛心向國際零售業前輩學習。

侯毅強調，中國零售最終會走出一條具有中國特色，也有國際先進零售經驗的商業模式，「或許現在我們還小，但未來一定有趕超的機會」。

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責任編輯：李哲毅