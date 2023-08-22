【AI爭議】聯合國：生成式AI不可能取代人類　惟文職工種存危

生成式人工智能（Generative AI）被廣泛應用，人們開始擔心愈趨自動化的工作，將會影響人類員工的重要性。對於AI會否完全取代人類，聯合國近日的一份研究給予了明確的否定。惟提醒文職工作最容易被AI接替。

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聯合國轄下的國際勞工組織（ILO）昨（21日）發布了一份名為《生成人工智能和就業：對就業數量和質量的潛在影響的全球分析》的最新研究報告，當中表明大多數工作和行業「僅部分接觸自動化」。

因此ILO認為，如ChatGPT等生成式AI技術，更可能是加強人類的工作能力，而不是取代人類工作崗位。另補充指：「最重要的影響可能是增加工作量」。

然而，該研究又發現，文職工作屬於「技術暴露程度最高」的類別，即意味著該工種最受自動化影響。由於女性從事文書工作的比例較高，特別是在高收入和中等收入國家。故ILO警告稱，生成式AI對文職工種的影響亦將衝擊女性就業率。

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責任編輯：殷凱怡

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