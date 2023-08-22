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【業績】同程旅行上半年收入按年升近8成　期內扭虧為盈賺超過7.3億元人民幣

股市 17:38 2023/08/22

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同程旅行 （00780） 公布，截至今年6月底，上半年收入按年急增79.6%至54.52億元（人民幣，下同），期內經調整EBITDA按年升超過1.1倍，至15.38億元，經調整溢利淨額按年升近2.1倍，至10.96億元。期內扭虧為盈，錄得7.34億元純利，去年同期虧損3099萬元，不派中期息。

同程旅行股價周二收報17.2元，升1.8%。

第二季收入升超過1.1倍

集團指，上半年受惠龐大市場需求推動，總交易額按年急增1.06倍至1169億元。並指國內旅遊市場已進一步恢復，旅遊需求全面釋放，有利公司業務。

單計今年第二季，集團收入按年急增1.17倍至28.66億元，當中交通票務服務收入按年增長1.41倍至14.95億元，成為主要收入來源，佔總收入佔比升至52.1%；住宿預訂服務收入則按年升94.2%至10.55億元，佔總收入佔比由去年同期41.2%，回落至36.8%。

消費者行為轉變有利行業發展

第二季平均月活躍用戶按年升41.1%至超過2，78億人，期內平均月付費用戶則按年增長61.7%至4220萬人。公司指，第二季度付費比率升至15.1%，創三年來新高。

公司指對國內旅遊業前景高度樂觀，尤其是在下沉市場，旅遊市場將繼續大幅增長，加上消費者行為的根本性轉變，如短途旅行和本地度假愈來愈受歡迎，將成為行業未來發展推動力。

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編輯：葉志偉

港股 純利 EBITDA 同程旅行（00780）
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