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【職場熱話】40多歲男保安怨人工不足2萬 網民：找多少錢只是開始 剩多少是真財富

理財智慧 17:41 2023/08/22

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40歲前常被稱為在職場打拼的黃金時期，不少人會選擇在此時轉行並決定未來方向，因為年紀愈大就越難做出改變。有網民在網上討論區發文，指自己40多歲任職保安，學歷只有中五畢業，眼見身邊朋友月薪都比自己高而覺得很失敗，因而向網民抱怨。不少網民都認為樓主應該改善自己的心態，並認為肯付出努力，工資一定能過2萬。

【本地經濟】增速連跌三個月 本地7月CPI按年增1.8%，詳見【下一頁

按圖看樓主經歷：

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【理財個案】6旬單親媽媽居樓齡逾60年單位 申請安老按揭享退休樂可行嗎，詳見【下一頁

有網民認為「40歲後月入很難高過三萬，除了地盤」、「今時今日中五學歷已脫離社會」、「你已經是在做『好工』，要低學歷、過2萬的工作，最就是地盤、醫院。」另有網民認為「保安夠穩定」、「做保安有什麼不好？下班後，時間就是自己的，真正的平衡工作與生活。」有網民建議「其實保安也可以學很多東西，可以讀書多拿幾張證書，例如急救、水電、電腦、英文、普通話、突發處理事情能力等，一定有出頭天，去招聘網站看看他們的要求是什麼，就知道要去學什麼跟讀點什麼，再轉工很快就月薪2萬5千以上了。」

【職場熱話】30歲男為供樓、生仔打兩份工 網民：年輕時用命換錢 到老時用錢換命，詳見【下一頁

亦有網民認為問題出在樓主身上，「肯做的話很難沒有2萬，開巴士都2萬幾」、「心態決定一切」、「低學歷也可以找5萬以上，並買樓上車，但很多30歲有大學水泡科學位的人，月薪只有兩萬以下，如果做人每天都懶懶散散，總是自怨自艾，心態又負面，社交圈子又狹窄，永遠不會找到錢」，反指樓主「是你習慣做文職，怕日曬雨淋，怕辛苦，31歲時才覺得自己老，不願拚命，找份沒有前途的工」、「30-40歲是男人黃金時間，沒了就沒辦法。」

【談保說道】強積金僱員參加人數跌 察古知今思考背後問題，詳見【下一頁

也有網民表示「其實在香港你沒有人事關係，給你名牌大學甲等榮譽畢業，你工作怎麼努力，只要是做文職，做20年極限都是2萬收入，因為我見很多人20年前香港大學士碩士畢業，大多到了40歲就被裁員，之後還是做保安員」，並指「二萬以下不難找，二萬以上不易做」、「人比人比死人，自己夠吃夠用就算，人生匆匆幾十年，何必這麼執著。」也有網民認為「找多少錢只是開始，剩多少是真財富，很多人為了保住自己份工，又要買漂亮衣服、進修、應酬全部都是錢」、「很多人天天吃吃喝喝，但根本沒有收益。」

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撰文 : 陳美鳳

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