【職場熱話】薪水還是交通時間長短重要？ 網民：除非工作環境極惡劣 否則一律看錢和前景

上下班在職場生活中佔據重要的一部分，所以選擇合適的工作地點可以節省時間，提高工作和生活的平衡。有網民在網上討論區發文，指自己有兩份工作可以選，一份工資較低，而且工作日子較長，但距離家很近，另一份工的工資較高且有晉升機會，但就離家很遠，樓主已經作出選擇，但得不到身邊人的支持，因而詢問網民意見。網民普遍支持樓主的決定，並表示通勤時間長短很重要，但工作前途和薪資更重要。

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大多網民都認為第二份工更好，「多點工資，還上少半天班，還有什麼討論價值」、「第二份完勝，轉工時都能叫更高價，你還說有晉陞機會，不過這個你最好當沒有，有機會是騙你的。」網民不選第一份工是因為「多上半天班還要少工資」、「不考慮工作5.5天的班」、「有6日要上班的是黑心企業」、「不要少看那半天，以為很少，其實換算下來就是每個星期少了很多休息時間。」

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有網民支持樓主的決定，「你身邊的人才傻，第一份工除了近，沒有一樣是好過第二份工，有時太休閒的工作反而更辛苦，而且住這麼近，一旦公司有什麼急事第一個找的就是你」，又安慰樓主「遠不是問題，遲些租個近公司的住所就沒問題」，反問樓主「工資高、工作日子短、有晉升機會的公作都叫你不要選擇，你的朋友是不是見不得你好。」

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亦有網民表示工作前途很重要，「如果不是你說三年後保證有4萬，我也選第一份工，因為工作地點近家真的差很遠，第二份上班要1小時，來回便2小時，一個星期都多出10多個小時，交通時間長得比多上半天班還慘，不過如果三年後有4萬元又不同說法 了，月薪夠你在公司旁邊租屋住」、「你每天乘車上班下班的時間，已經多過你上半天班，不過較遠的那份工有好前途，當然選第二份」、「除非是極惡劣工作環境，否則一律先看錢和前景，上下班的路程可以轉回來做時薪去算， 看你覺得是值不值。」

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