  • 31°C
香港時間 : 2023822日 (週二) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】薪水還是交通時間長短重要？ 網民：除非工作環境極惡劣 否則一律看錢和前景

理財智慧 17:30 2023/08/22

分享：

分享：

上下班在職場生活中佔據重要的一部分，所以選擇合適的工作地點可以節省時間，提高工作和生活的平衡。有網民在網上討論區發文，指自己有兩份工作可以選，一份工資較低，而且工作日子較長，但距離家很近，另一份工的工資較高且有晉升機會，但就離家很遠，樓主已經作出選擇，但得不到身邊人的支持，因而詢問網民意見。網民普遍支持樓主的決定，並表示通勤時間長短很重要，但工作前途和薪資更重要。

【理財個案】6旬單親媽媽居樓齡逾60年單位 申請安老按揭享退休樂可行嗎，詳見【下一頁

按圖看樓主經歷：

點擊圖片放大
+13
+12

【談保說道】強積金僱員參加人數跌 察古知今思考背後問題，詳見【下一頁

大多網民都認為第二份工更好，「多點工資，還上少半天班，還有什麼討論價值」、「第二份完勝，轉工時都能叫更高價，你還說有晉陞機會，不過這個你最好當沒有，有機會是騙你的。」網民不選第一份工是因為「多上半天班還要少工資」、「不考慮工作5.5天的班」、「有6日要上班的是黑心企業」、「不要少看那半天，以為很少，其實換算下來就是每個星期少了很多休息時間。」

【物價指數】上月消費物價指數按年升1.8% 政府：通脹維持在溫和水平，詳見【下一頁

有網民支持樓主的決定，「你身邊的人才傻，第一份工除了近，沒有一樣是好過第二份工，有時太休閒的工作反而更辛苦，而且住這麼近，一旦公司有什麼急事第一個找的就是你」，又安慰樓主「遠不是問題，遲些租個近公司的住所就沒問題」，反問樓主「工資高、工作日子短、有晉升機會的公作都叫你不要選擇，你的朋友是不是見不得你好。」

【本地經濟】增速連跌三個月 本地7月CPI按年增1.8%，詳見【下一頁

亦有網民表示工作前途很重要，「如果不是你說三年後保證有4萬，我也選第一份工，因為工作地點近家真的差很遠，第二份上班要1小時，來回便2小時，一個星期都多出10多個小時，交通時間長得比多上半天班還慘，不過如果三年後有4萬元又不同說法 了，月薪夠你在公司旁邊租屋住」、「你每天乘車上班下班的時間，已經多過你上半天班，不過較遠的那份工有好前途，當然選第二份」、「除非是極惡劣工作環境，否則一律先看錢和前景，上下班的路程可以轉回來做時薪去算， 看你覺得是值不值。」

長綫投資者510萬購淘大花園　原業主5年賬蝕43萬，詳見【下一頁

【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳美鳳

交通 職業生涯 行業 網上討論區

上一篇文章

【職場熱話】40多歲男保安怨人工不足2萬 網民：找多少錢只是開始 剩多少是真財富

下一篇文章

【大行報告】里昂：需求前景及單位毛利率呈弱 下調海螺水泥目標價至23元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?
【姜濤演唱會】姜濤 Waves In My Sight 演唱會掀序幕 姜糖迫爆亞博館兼帶旺附近酒店生意
【姜濤演唱會】姜濤 Waves In My Sight 演唱會掀序幕 姜糖迫爆亞博館兼帶旺附近酒店生意
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款