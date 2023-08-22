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【業績│內需股】康師傅半年純利按年上升30.7%至16.38億元、不派息　方便麵毛利率升至52.8%

股市 17:24 2023/08/22

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【業績│內需股】康師傅半年純利按年上升30.7%至16億元、不派息　方便麵毛利率升至52.8%

康師傅 （00322） 上半年純利按年上升30.7%至16.38億元（人民幣，下同），扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）升25.9%至43.02億元；毛利率升2.25個百分點至30.47%。康師傅不派中期息。

期內集團收益升7%至409.07億元，當中方便麵收益增3%至139.5億元，飲品收益升9.5%至266.06億元。

方便麵業務因售價及原材料價格有利，令有關業務的毛利率提升5.2個百分點至52.83%，帶動方便麵業務上半年股東應佔溢利上升48.1%至8.06億元。飲品業務同樣受惠於原材料價格及組合，毛利率升0.52個百分點至32.66%。

康師傅指，方便麵事業將續用多價格帶、多規模、多口味產品滿足消費者的多元化需求，飲品事業則聚焦核心品類，推進產品結構調整。

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編輯：陳韻妍

港股 康師傅控股（00322） 業績公布
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