市場預計英偉達季度營收將高於預期 分析師稱預期有差錯股價即大跌

Nvidia英偉達（NVDA）的投資者預計，這家芯片設計公司將在周三發佈業績報告時預測季度營收將高於預期。今年Nvidia 股價已經翻了三倍，公司的市場估值增加了 7000 多億美元，成為首家市值達萬億美元的芯片公司。

但有分析師警告說，Nvidia股價的大幅上漲意味著該公司幾乎不可能再出現任何與盈利相關的令人失望的情況，任何高於預期的預測都可能引發其股價的暴跌。

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財報也可能決定本周大盤的走向，因為標準普爾500指數今年的大部分漲幅都來自於人工智能推動的英偉達和大科技股的上漲。

GP Bullhound合夥人海多恩（Inge Heydorn）說：「我從1994年起就開始報導科技股，我從未見過如此依賴一家公司實現業績的環境，人工智能確實是增長的最後一個支柱，每個人都依賴於它。如果英偉達表現疲軟，我們的市場可能會出現相當大幅度的調整。」

根據 Refinitiv 的數據，華爾街預計這家芯片公司第三季度營收將增長約 110%，達到 125.0 億美元。在過去兩年中，英偉達只有一次預測營收低於預期。花旗銀行分析師上週表示，他們的營收預測模型僅為 120 億美元左右，但買方預期已升至 140 億美元。

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上周至少有 10 家券商上調了該股的目標價，將中位數推高至 500 美元，比上次收盤價高出 15.5%。雖然該公司的 12 個月遠期市盈率在 5 月份預測第二季度收入增長超過 50%後大幅飆升至 80 多倍，但此後隨著分析師上調盈利預期，市盈率有所回落。目前，該公司未來 12 個月的市盈率接近 40 倍，遠高於 AMD 的 29 倍。

分析師表示，Nvidia只能滿足一半的需求，其H100芯片的售價是原價2萬美元的兩倍，並補充說這一趨勢可能會持續幾個季度。盡管如此，仍有人擔心增長，因為部分需求激增來自中國，而中國的公司正在囤積芯片，擔心美國會進一步限制出口。

海多恩說：「我認為，失去中國業務的風險沒有被納入數字中，這也在一定程度上擾亂了局面。」供需鴻溝還可能導致一些買家轉向競爭對手 AMD，後者正尋求通過其 M1300X 芯片挑戰 Nvidia 在人工智能工作負載方面最強大的產品。分析師說，AMD 預計將在第四季度開始出貨這款芯片，明年將控制人工智能芯片市場約 10% 的份額。

但他們又警告說，AMD 在追趕英偉達的軟件 CUDA 方面將面臨一場艱苦的戰鬥，因為 CUDA 已經成為人工智能領域的行業標準，而且比該公司的類似產品領先一大截。

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記者：張瑋婷