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【業績│體育用品】安踏半年純利增加32%至47億人幣、中期息增三成至82港仙　FILA經營溢利率升至30%

股市 17:04 2023/08/22

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安踏半年純利增加32%至47億人幣、中期息增三成至82港仙　FILA經營溢利率升至30%

安踏體育 （02020） 上半年純利增加32.3%至47.48億元（人民幣，下同），不包括分佔合營公司損益影響的溢利則增39.8%至52.64億元；整體毛利率升1.3個百分點至63.3%。安踏派中期息每股82港仙，按年增32.2%。

期內收益增長14.2%至296.45億元，若與2019年同期比較，則增長100.2%。期內安踏分部收益增長6.1%至133.6億元，FILA分部收益增13.5%至107.77億元。

安踏上半年經營溢利率25.7%

安踏上半年經營溢利率上升3.4個百分點到25.7%；其中FILA分部的經營溢利率上升7.2個百分點至29.7%；所有其他品牌的經營溢利率上升8.7個百分點至30.3%；但安踏分部的經營溢利率下降1.0個百分點至21.0%，主要由於內地持續進行DTC模式轉型，店鋪層面的租賃費用及員工成本有所增加，導致經營開支佔收益比率上升；期內確認的政府補助金有所減少。

截至6月底，安踏於內地及海外地區的安踏店數目約6941家，較去年底增加17家；於中港澳及新加坡FILA店數目約1942家，較去年底減少42家。

安踏上半年錄得經營活動現金流入淨額101.64億元，增加104.1%；自由現金流入95.23億元，增加131.8%。

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編輯：陳韻妍

港股 業績公布 純利 FILA 安踏體育（02020）
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