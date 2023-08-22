拜登訪夏威夷災區亂比喻惹批評 災民舉中指「歡迎」

美國總統拜登（Joe Biden）與第一夫人吉爾（Jill Biden）周一（21日）到訪夏威夷，視察山火災區。但當地居民似乎不太滿意拜登，在車隊途經時不少人舉中指「迎接」。同時，拜登亦把山火比喻成家庭火災，引發民眾不滿。

夏威夷山火增至110人死 拜登夫婦下周視災 【下一頁】

拜登早前被問及茂宜島（Maui）山火夏威夷山火死亡人數上升一事時，向記者表示不予置評（no comment），回應引發民眾不滿。當他與吉爾的車隊駛過時災區，不少在山火中失去親友的災民爆粗狂罵，並高舉中指宣洩憤怒。

同時，拜登再次引申自己於1972年失去第一位太太及女兒的經歷，並以今次山火比與家鄉特拉華州（Delaware）自家火災相提並論，再度觸發災民的不滿情緒。

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另外，拜登亦被指向救援人員開一個不合時宣的玩笑。當時拜登與救援人員稱地面十分熱，詢問他們穿著的鞋是否有加強防護，絲毫未有察覺當地剛發生山火，玩笑可能不妥。

拜登政府針對茂宜島的賑災措施亦備受質疑，夏令營民眾及政治人物不滿，聯邦政府只向受影響災民發放700美元（約5,456港元）的援助金。有災民形容，700美元援助金猶如掌摑他們一巴，根本「杯水車薪」。

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責任編輯：吳漢培