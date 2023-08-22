【釋除英國疑慮】微軟擬向競爭對手Ubisoft　出售動視暴雪遊戲版權

科企巨頭微軟（Mircosoft）自2022年提出收購遊戲巨頭動視暴雪以來，一直受到美國及英國政府部門以收購存壟斷之嫌，多番阻撓。微軟昨（21日）宣布，大幅重組與動視暴雪的收購協議，計劃將動視暴雪的雲端遊戲版權出售給競爭對手育碧（Ubisoft），以釋除英國競爭及市場管理局（CMA）的疑慮。

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隨著美國法院早前宣布，同意動視暴雪收購案推進，英國監管機構開始放軟態度，表示「願意再次考慮」批准微軟收購提案。但微軟在雲遊戲領域的潛在主導地位，仍然是CMA阻止是次收購提案的主因之一。

為了更順利地獲得英國當局對收購提案的支持，微軟在其官方網誌發文指，該企以與其競爭對手Ubisoft達成協議。倘微軟成功收購動視暴雪，育碧將可在微軟與動視暴雪完成收購當日起，可永久獲得動視暴雪當前及未來15年內，所發布的所有PC和遊戲機的雲端遊戲版權。

轉讓雲端遊戲版權 Xbob失獨享機會

這意味著微軟將無法讓動視暴雪為其Xbox提供獨家雲端遊戲、無法決定哪些競爭對手可以發布相關雲端遊戲，以及使Ubisoft能夠在蘋果（Apple）和其他非Windows系統裝置上，提供動視暴雪雲端遊戲服務。

微軟總裁Brad Smith指，是次提出的交易重組提案，與微軟在2022年提交給CMA審議的交易提案截然不同。 CMA隨後亦發文指，將會審查是次的交易提案，並在10月18日前做出決定。

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責任編輯：殷凱怡

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