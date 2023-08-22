【香港創科 】華潤創業夥浙江清華長三角研究院　成立香港創新中心

華潤科學技術研究院與浙江清華長三角研究院，在香港科學園簽署合作備忘錄，宣佈成立「華潤科學技術研究院-清華長三角研究院香港創新中心」，並簽署項目合作意向書。香港創新中心將建設高能級創新平臺，匯聚高科技人才團隊和項目，推動高產值科技成果轉化，助力香港打造國際創新科技中心。



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框架合作備忘錄由浙江清華長三角研究院副院長楊向東及華潤創業副總裁和華潤科學技術研究院常務副院長支喆簽署，香港創新科技及工業局局長孫東、香港科技園公司首席執行官黃克強、浙江清華長三角研究院院長黃開勝及華潤集團助理總經理、華潤創業董事長兼華潤科學技術研究院院長陳鷹共同見證。

香港創新中心將實行“1+3+N”的建設模式，即在香港創新中心下設技術研發中心、成果轉化中心和海納（香港）中心，並設立數個下屬實驗室。雙方將共同投入資源，在引進海內外人才與技術、孵化科技創新成果、組織人才交流活動及產學研資源對接等方面進行深度合作。

編輯：梁巧恩



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