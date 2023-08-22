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【業績｜汽車股】華晨中國上半年多賺18%　毛利率大幅改善、電池電動車銷量猛增2.2倍

股市 16:51 2023/08/22

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【業績｜汽車股】華晨中國上半年多賺18%　毛利率大幅改善、電池電動車銷量猛增2.2倍

華晨中國 （01114） 上半年收益跌8.9%至5.1億元（人民幣‧下同），溢利為37.4億元，按年升17.7%，而毛利率由去年同期之17.9%改善至28%，主要源於今年上半年主要原材料鋁之市價下跌。

期內，集團收益減少主要是由於市場由傳統化石燃料車轉向電動及混合動力車，令對集團汽車零部件之需求下跌所致。為應對此情況，集團於今年上半年開始向電動車製造商提供汽車零部件，抵銷了向傳統汽車製造商銷售之部份跌幅。除此之外，儘管新業務量大幅增長，惟市場利率下降，令華晨東亞汽車金融之收益貢獻在上半年有所減少。

上半年寶馬合資企業於上半年之國內銷量達334， 076輛寶馬汽車，按年增加6. 1%，其中電池電動車（BEV）分部受惠於中國新能源汽車（NEV）產業之快速增長而錄得強勁增幅。電池電動車銷量增225.2%至41,547輛。

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