【業績】金山軟件半年扭虧、賺2.5億元人幣　第二季轉賺5720萬元人幣

▲ 【業績】金山軟件半年扭虧、賺2.5億元人幣

金山軟件 （03888） 公布中期業績。金山軟件半年扭虧為盈，母公司擁有人應佔溢利為2.5億元（人民幣，下同），相對去年同期虧損4210萬元，每股盈利0.18元，不派中期息。金山軟件績前升2.4%，收報29.9元。

期內，收益41.6億元，按年增長13%，來自辦公軟件及服務業務的收益為21.7億元，升21%，來自網絡遊戲及其他業務的收益為19.9億元，升5%。上半年毛利為34.6億元，按年增長16%。毛利率為83%，較去年同期增長兩個百分點。

單計第二季，母公司擁有人應佔溢利為5720萬元，相對去年同期虧損1.4億元，期內收益21.9億元，按年升20%，按季則增長11%。其中，自辦公軟件及服務業務的收益為11.2億元，按年升21%，網絡遊戲及其他業務收益為10.7億元，按年升18%。

首席執行官鄒先生表示，第二季度取得強勁財務表現。總收益增長20%，主要來自《劍網3》的出色表現以及金山辦公集團個人和機構訂閱業務持續增長。經營溢利6.8億元，按年大升61%，成績反映其不斷提升核心競爭力的持續努力，為抓住新的機遇做好充分準備。

【業績｜快手1024】快手次季收入增27.9% 經調整純利26.94億人幣 上市以來首錄季度淨利

【吉利業績】吉利半年銷量增13%、盈利微升1% 價格戰下汽車均價仍升7%

【藍籌業績︱電力股】潤電中期按年多賺54% 中期息增56%至0.328元、股價升逾2%

責任編輯︰梁浩碩