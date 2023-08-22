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快手上季經調整盈利近27億人幣 上市以來首錄季度盈利

股樓投資 19:37 2023/08/22

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科網股快手(01024) 公布上季業績。截至今年6月止中期純利6.07億元（人民幣．下同），去年同期虧損94.3億元，不派息。期內經調整利潤淨額為27.36億元，去年同期經調整虧損淨額為50.34億元。至6月止次季純利為14.8億元，去年同期虧損31.7億元；經調整虧利潤為26.9億元，去年同期經調整利潤淨額為13.1億元。集團上市以來首次錄得季度利潤。

【HKTV Mall】香港科技探索發盈警 料上半年盈利跌最多65%  詳情請看【下一頁

快手應用的平均日活躍用戶及月活躍用戶達3.76億及6.733億，分別同比增長8.3%及14.8%，用戶社區規模達歷史新高。2023年第二季度，快手應用的每位日活躍用戶日均使用時長為117.2分鐘。得益於日活躍用戶的快速增長，集團應用的用戶總時長繼續實現同比增長。同季直播收入同比增長16.4%至約人民幣100億元，月度付費用戶平均收入貢獻實現兩位數的同比增長，集團表示這得益於在探索用戶喜好及需求、豐富直播產品及優化直播生態系統方面的不懈努力。

【 業績速報】吉利中期賺15.7億 升1.2% 完成全年165萬輛銷量目標樂觀   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

快手—W（01024） 港股

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