【MPF】8月MPF暫跌4.1% 人均供款慘輸逾萬元

▲ 今年MPF只升1.6%人均賺3700元

強積金（MPF）連升兩個月終斷䌫，據晨星的最新統計，截至上周三（8月17日）為止，8月份MPF平均回報暫急挫4.1%；抹殺年初至今不少回報，升幅收窄至只得1.67%。

如以去年底MPF總資產值逾1.05萬億元，成員平均累積供款約22.4萬元計；由此推斷，今年帶挈上班族帳面共賺175億元，人均帳戶由上月份賺逾1萬元，本月縮窄至只進帳3700元。

今年升幅最勁5隻基金

中國人壽樂休閒環球股票 升24.95% 宏利環球精選計劃北美股票 升24.78% 雲鋒金融 （00376） 旗下萬全美國股票 升17% 宏利國際股票 升15% 友邦優選計劃美洲基金 升14% 註：晨星統計截至8月17日

今年跌幅最大5隻基金

景順強積金策略計劃中港股票A類基金 跌11.12% 景順中港股票H類基金 跌11.06% AMTD景順中國股票 跌10% 永明彩虹計劃香港股票A類基金 跌9.43% 永明港股B類基金 跌9.32% 註：晨星統計截至8月17日

總覽各類資產的成績，最多供款人捧場的港股基金，7月曾狂彈7%，為表現最勁的類別，更收復年初至的失地。可惜，受碧桂園 （02007） 財困累內房股債雙殺，疊加外資憂內地今年GDP難達5%目標，累及恒指7連跌，上周五（18日）更失守萬八點大關，難怪本月港股MPF又再插水8%，今年累挫近7%，再淪為包尾大幡；排尾2是中國股票基金，亦下滑5%。

美股MPF首8月升15% 表現最強

檢視今年首8個月的強弱產品，最標青是押注美股MPF，急升近15%；緊接其後是日股基金，上揚13%；環球股票基金及歐洲股票基金也急漲10%而打入5強。

展望後市，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，該行暫維持今年底恒指料重上22000點，明年中挑戰兩萬三點。而標指今年狂升14%，高盛料年底再挑戰4500點。

再細閱市面400多隻基金，龍頭宏利 （00945） 縱擁有最多長勝基金，兩隻王牌產品晉級五甲榜；可是，冠軍寶座以0.17個百分點稍輸給中國人壽。而友邦 （01299） 押注美股的MPF首次躋身5甲，至於重倉中港股票續是大輸家。

順帶一提，單以8月份計，晨星指幾近滿堂紅，僅港元貨幣市場基金逆市微升0.2%。而MPF平均回報急挫4.1%，倘以積金評級指7月份MPF總額約1.11萬億元計，平均帳戶結餘約24.46萬元，意味本月打工仔的血汗錢蒸發470億元，或人均慘蝕逾萬元。

香港專業獨立強積金研究﹑觀點及教育機構積金評級主席叢川普（Francis Chung）認為，成員宜揀低收費及投資多元化的預設投資策略（DIS）基金，俗稱懶人基金，當中兩隻產品：65歲後基金今年升2%，核心累積基金勁升7%，跑贏中位數。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪