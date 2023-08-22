港大交換生1.3萬租AVA 128開放式戶　呎租73元　創屋苑今年呎租新高

暑假租務旺季，不少外地生來港租樓，帶動租金上升。中原地產柳志明說，上環AVA 128低層B室，實用面積178平方呎，開放式間隔連平台，望樓景及少部分海景，月租原叫價1.4萬元，僅3日即獲香港大學交換生以1.3萬元承租，實用呎租約73元，創屋苑今年呎租新高。

據了解，租客為外籍交換生，見上址交通便利，方便上學，故租用單位。

資料顯示，業主於2014年12月以825萬元買入兩伙低層B室單位。

延伸閲讀：【多相】親海駅I三房示範單位陪你睇 海洋主題展活力【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

同場加映【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機