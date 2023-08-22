  • 31°C
香港時間 : 2023822日 (週二) 18:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港大交換生1.3萬租AVA 128開放式戶　呎租73元　創屋苑今年呎租新高

股樓投資 16:35 2023/08/22

分享：

分享：

暑假租務旺季，不少外地生來港租樓，帶動租金上升。中原地產柳志明說，上環AVA 128低層B室，實用面積178平方呎，開放式間隔連平台，望樓景及少部分海景，月租原叫價1.4萬元，僅3日即獲香港大學交換生以1.3萬元承租，實用呎租約73元，創屋苑今年呎租新高。 

據了解，租客為外籍交換生，見上址交通便利，方便上學，故租用單位。 

資料顯示，業主於2014年12月以825萬元買入兩伙低層B室單位。

延伸閲讀：【多相】親海駅I三房示範單位陪你睇 海洋主題展活力【下一頁

點擊圖片放大
+14
+13

同場加映【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

物業出租 AVA 128 中原地產

上一篇文章

【大行報告】里昂：需求前景及單位毛利率呈弱 下調海螺水泥目標價至23元

下一篇文章

金磚五國領導人南非開會 權衡擴大事宜
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?
【姜濤演唱會】姜濤 Waves In My Sight 演唱會掀序幕 姜糖迫爆亞博館兼帶旺附近酒店生意
【姜濤演唱會】姜濤 Waves In My Sight 演唱會掀序幕 姜糖迫爆亞博館兼帶旺附近酒店生意
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款