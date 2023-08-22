英國7月份預算赤字低於預期 亨特或能在在2024年大選前削減稅收

英國周二（22日）的官方數據顯示，7月份錄得的預算赤字低於預期，這給財政大臣亨特（Jeremy Hunt）帶來了一絲希望，即或能在2024年舉行的大選之前削減稅收。

但有經濟學家警告說，由於英國央行不斷加息以對抗高通脹，未來幾個月的經濟放緩或衰退可能會讓亨特失去在大選前減稅的迴旋餘地。上個月，不包括國有銀行在內的淨借款為43億英鎊（54.9億美元），低於路透社對經濟學家進行的一項調查的預測中值50億英鎊。

本財政年度前四個月的借貸總額為 566 億英鎊。這比去年同期多出近140億英鎊，但比預算責任辦公室（OBR）的預測少了113億英鎊。

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亨特和首相辛偉誠Rishi Sunak迄今為止一直在抵制保守黨內立法者施加的減稅壓力，以提高他們在大選中的勝算，而民意調查顯示他們將在大選中失利。

數據公佈後，亨特在一份聲明中說：「隨著通脹放緩，我們必須不改初衷，繼續負責任地處理公共財政問題。」他認為，只有堅持計劃，我們才能將通脹率減半、經濟增長並減少債務。

在前首相卓慧思（Liz Truss）無資金支持的減稅計劃引發金融市場動蕩之後，亨特自去年年底接掌財政部以來，一直緊抓公共財政。

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諮詢公司Capital Economics的英國副首席經濟學家格雷戈里（Ruth Gregory）表示，在利率仍在上升，溫和的經濟衰退顯然即將到來的情況下，亨特應該對公共財政的前景保持謹慎。他又指：「因此，我們仍然認為，財政大臣在秋季聲明中幾乎沒有空間公佈大規模永久性減稅和/或增加支出，否則將危及其財政規則。」

Pantheon Macroeconomics 的英國高級經濟學家 Gabriella Dickens 說，英國央行連續加息後，英國國家統計局對債務支出的預測可能會增加，這可能會減少亨特的迴旋餘地。國家統計局稱，公共債務為25.79億英鎊，約佔國內生產總值的98.5%，比去年同期增長了近2個百分點，保持在上世紀60年代的高水平。

與去年 7 月相比，利息成本增加了 15 億英鎊，達到 77 億英鎊，是自 1997 年 4 月有記錄以來的最高值。但該辦公室表示，英國的高通脹率最近有所緩解，這增加了與通脹掛鉤的債券持有者的報酬，應能很快減輕這一負擔。

公共財政受到了自行評估所得稅收入流入的推動，這種收入在 7 月份通常都很強勁，達到 118 億英鎊，比去年 7 月份多出 25 億英鎊。

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責任編輯：張瑋婷