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【TSLA】Tesla改版Model 3據報9月底開始交付　上海電池1廠傳同月重啟應對需求

股市 16:11 2023/08/22

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【TSLA】Tesla改版Model 3據報9月底開始集中交付　上海電池1廠傳同月重啟應對需求

特斯拉（Tesla，美：TSLA）改版Model 3據報將於9月量產。內媒引述消息人士指，特斯拉改版Model 3將於9月底開始集中交付，為了保證產能供應，原先已經停擺的上海工廠電池1期產綫，也計劃於9月重新恢復生產。

據指，改版Model 3在外觀和內飾均作了全面升級，並且可能取消所有雷達。不過，是次新款車型的駕駛輔助硬件系統是HW 3.5，而非HW 4.0。

今年7月，市傳特斯拉暫停上海工廠的大部分生產以進行升級。內媒指，因應採用新技術，自製成本升高，特斯拉計劃將一部分電池包外包給電池廠，因此選擇暫停產綫老舊的1期工廠。

不過，報道指，因應改版Model 3的銷量預期和降價帶來的新增訂單，讓特斯拉快速調整了這一舉措，決定加大電池供應，1月工廠準備重開。

報道引述消息人士透露，目前部分產綫人員在陸續回崗，但也有流失掉的，尚不清楚最終恢復到多少。

據悉，按每週的產能來算，電池1廠可以生產3000至4000個電池包，2廠和2.2廠各能生產1萬個左右。滿產狀態下，三個工廠每月可以供給近10萬個電池包。

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編輯：袁諾曦

美股 Tesla 特斯拉（Tesla，美：TSLA）
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