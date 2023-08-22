▲ 【小米1810】小米汽車據報已敲定電池供應商 兩供應商原來一早已有「牙齒印」?!

預計在明年上半年量產的小米 （01810） 旗下小米汽車有新進展。內媒引述小米內部知情人士透露，小米汽車現階段已敲定電池供應商，一級和二級的電池供應商已經敲定中創新航 （03931） 和寧德時代（深：300750），而比亞迪相關人士透露，其動力電池供應名單中目前沒有小米汽車。

報道提到，早在7月14日，一張疑似小米汽車動力電池包的照片就在社交媒體平台曝光，電池包右下側帶有小米Logo，標示電壓為726.7V，電池容量為101kWh， 電池包重量為642.0kg。按照每千瓦時800元的價格計算，電池容量為101kWh的電池包成本也在8萬元（人民幣‧下同）左右。從電池成本的角度來看，也決定了小米汽車的定價並不會太低。

有傳明年即將上市的小米轎跑車型分為高配版和低配版，高配版暫定售價為29.9萬元，低配版暫定售價為19.9萬元。不過，小米內部人士表示，明年小米可能會根據市場情況作出相應的價格調整，該價格未必是最終定價。

內部人士表示，在小米汽車上市並且銷量完全打開之後，一供、二供的比例會根據具體銷量作出調整。小米汽車未來也可能會引入比亞迪等其他電池工廠公開競價，從而進一步壓低電池成本，抬高其議價權。同時，該人士還指，小米汽車的零部件利潤率將保持在1%左右，未來盈利主要靠軟件服務及生態服務。

值得一提的是，中創新航與寧德時代早已存在「牙齒印」，中創新航8月時再判侵權案敗訴，應向寧德時代賠3680萬元人民幣，不過，公司提出上訴。

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編輯：姚卓然