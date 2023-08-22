【百度業績】百度美股現升4.4%　次季收入、經調整淨利同勝預期　李彥宏：許多行業廣告穩步復甦

▲ 【百度業績】百度次季收入增15% 經調整淨利80億人幣 同勝預期

百度 （09888） （美：BIDU）公布次季業績，期內收入340.56億元（人民幣，下同），按年增15%，好過預期的332.92億元；淨利潤52.10億元，按年增43.2%，好過預期的賺43.00億元；經調整純利79.98億元，按年增44.3%，好過預期的賺57.93億元。

百度ADR現升4.4%，報130.46美元。

百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏表示，線上營銷業務強勁，加上營運槓桿效應，百度核心收入和利潤加速增長。

李彥宏提到，隨着疫後復甦，醫療服務、本地服務和旅遊等許多綫下行業廣告貢獻穩步增長，目前這種勢頭仍在繼續，不過由於第三季出現較高基數，增速或按季放慢。

李彥宏：以生成式AI及大語言模型推動長期增長

百度首席財務官羅戎表示稱，百度核心業務非通用會計準則（Non-GAAP）營業利潤按年增長 27%，百度核心Non-GAAP經營利潤率達25%，去年同期為22%。羅戎稱，百度核心上季產生經營活動所得現金淨額約97億元，主要得益於收入的加速增長及效率的提升。

李彥宏稱，生成式人工智能和大語言模型在各個行業帶來極為廣闊的市場機遇，百度正不斷地提升模型能力，提高訓練速度並降低推理成本，正在以AI原生思維重構百度的產品和服務，會以生成式人工智能和大語言模型推動可持續的長期增長。

百度智能雲次季續錄經調整純利

李彥宏公布，繼上季度實現首次盈利之後，百度智能雲在次季持續錄得經調整純利，而百度智能雲的收入按年增長5%至45億元。

談及AI監管趨勢，李彥宏稱，《生成式人工智能服務管理暫行辦法》已在8月15日起生效，認為對比之前徵求意見稿，當局支持創新，而百度正等待大規模推出面向零售客戶的生成式AI 應用程式的綠燈。他又稱，對未來監管環境非常樂觀。

核心收入增長14.0%

百度上季核心收入為264.07億元，按年增長14.0%，當中在線營銷收入為196億元，按年增長15%，而非在線營銷收入為68億元，按年增長12%。另外，上季愛奇藝收入為78億元，按年增長17%。

百度次季自動駕駛服務蘿蔔快跑的訂單為約71.4萬單，按年增長149%。百度稱，蘿蔔快跑現已獲准向四個城市（包括北京、深圳、武漢及重慶）的公眾提供車內無駕駛員或安全操作員的自動駕駛出行服務。

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記者：李哲毅