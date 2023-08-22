▲ 【業績｜快手1024】快手次季收入增27.9% 經調整純利26.94億人幣 上市以來首錄季度淨利

快手科技 （01024） 周二（22日）公布次季業績，期內收入277.44億元（人民幣，下同），按年增27.9%，好過預期的272.89億元；淨利潤14.80億元，去年同期錄得淨虧損約31.76億元；經調整純利26.94億元，去年同期蝕13.12億元，好過預期的賺24億元。

快手稱，次季首次實現集團層面季度利潤淨額，證明集團擴大用戶基數及內容生態系統的同時，有效深化變現能力及優化運營效率策略。

快手次季平均日活躍用戶（DAU）及月活躍用戶（MAU）達3.76億及6.733億，分別按年增長8.3%及14.8%；每位日活躍用戶日均使用時長為117.2分鐘。

上季線上營銷增長30.4%

快手提到，上季線上營銷服務收入143.47億元，按年增長30.4%，主要受惠廣告市場復甦，同時內循環廣告受電商大促拉動，商家ROI 提升和投放意願度增加，使內循環廣告收入依然保持優於商品交易總額增長（GMV）增長勢頭。

外循環廣告方面，快手稱，業務明顯呈現復甦勢頭，並錄得按年增長，而來自平台電商、信息服務、醫療以及教育和培訓等行業錄按季比增長。

快手電商GMV增至2654億人幣

快手電商續成業務驅動力，上季GMV按年增38.9%至2654.56億元，帶動快手其他服務收入達34.29億元，按年增61.4%。快手稱，上季新入駐企業商家數量按年增長兩位數；品牌電商佔次季GMV 30%以上，而新增品牌數量按年增長90%。

需求方面，快手次季月活躍買家1.1億人，MAU滲透率按季持續提升至高雙位數；平均客單價和月均下單次數均錄按年增長。

付費用戶收入帶動直播業務增長

快手直播業務收入錄99.68億元，按年增16.4%，原因是月度付費用戶平均收入貢獻按年增長兩位數。

快手提到，供給方面，正與公會的緊密合作，進一步推進主播職業化，為新公會及小型公會提供更多激勵措施，以增強其運營能力，上季合作的公會數量按年增長超40%，公會的活躍主播數量按年增長超70%，佔大盤活躍主播比例創歷史新高。

拓基礎設施吸引用戶及業務合作夥伴

快手稱，會繼續在政策上支持優質內容，為優質公會提供更高的靈活度，並協助培養主播，協助公會與主播的經營增長。

快手表明，未來會繼續通過提升基礎設施及技術，進一步發展線上營銷、電商及直播業務，以更好地吸引用戶及業務合作夥伴，同時通過本地服務等新舉措捕捉增長機會。

（不斷更新）

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責任編輯：李哲毅