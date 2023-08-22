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【港元定存】港元定存息全城最高13.8厘 開立短存等綠債開售

Hot Talk 15:51 2023/08/22

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港元定存20厘超高息已絕迹

焦點港銀港元定存高息計劃比較

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其他港銀港元定存高息計劃比較

銀行年息（厘）存期起存額（元）備註
滙豐9.07天1萬8月14日減1厘，指定理財戶及兌換新資金，指定電子渠道開立
工銀亞洲8.01個月10008月1日新推，手機e開戶，開立全新「綜合帳戶」及「投資帳戶」；以上限5萬元計，賺息333元，至12月底
集友7.07天10萬6月30日加1厘，適合個人及公司客戶，兌換資金，網上、手機銀行或分行開立，不設上限
眾安*6.63個月1萬8月5日推迎新獎賞，新客透過現有用戶的邀請推廣碼成功開戶（包括港人及訪港旅客），獲4.39厘加息券1張，計及基本利率2.21厘，以上限5萬元，賺息800元；優惠至8月底
南商6.07天10006月15日加0.5厘，網上或手機銀行開立，分行開立須3萬元；兌換資金，上限1000萬元，至9月13日
渣打5.5兩周1萬1月9日新推，白金外匯會員或優先私人理財戶，合資格兌換資金，網上優惠
花旗5.23個月5萬8月14日加0.8厘，私人客戶業務新客（開戶至少有800萬元資產）及新資金，開立投資戶口及持有等值7.8萬元的指定產品。以上限800萬元計，賺息10.4萬元；至8月26日
花旗5.01個月不設最低存款額4月3日減2厘，全新客戶及兌換新資金等，上限2000萬港元；（1）只適用於全新客戶，或現有客戶過去6個月內未有進行1萬美元等值的外幣交易（港元兌美元及美元兌港元的交易除外）；（2）優惠不適用於網上或流動電話理財開立的定存，須於分行開立，或聯絡其客戶經理登記享優惠；上限2000萬元
創興5.03個月500萬8月16日推，全新資金，至8月底，賺息62499元
*虛擬銀行
註：最終條款以銀行公布為準，截至8月22日

好息之徒注意！有兩間銀行連續兩天減港元定期存款利率，今天（8月22日）有5間銀行調整定存息，包括兩連削的大新 （02356） ，累降3個月年息0.2厘至4.8厘；大眾銀行也累削3個月年息0.2厘，新息率至4.2厘；建行亞洲今天向短存開刀，下調3個月年息0.15厘至4.45厘。反觀上商微升3個月年息0.05厘至3.93厘，東亞 （00023） 提高3個月年息0.2厘至4.6厘。

順帶一提，眾安（ZA Bank）「加息星期二」，今星期派發的加息券將包括4厘港元及4.8厘美元1個月定存加息券，令港元1個月年息現為4.1厘，入場費5萬元，上限300萬元；美元同期年息為4.9厘，門檻5000美元，上限30萬美元。

此外，市傳第2批零售綠債或最快於本月底公布開售詳情，或於下月推出，以現時1年定期存款最高息為大眾財務及招商永隆的4.5厘，市料綠債的保證年回報至少要由去年的2.5厘，勁加至4.5厘、甚至超越定存至4.8厘，才具吸引力。

何況綠債 （04252） 在港交所 （00388） 首掛至今逾一年持續破發，官債必賺神話幻滅，傷透捧場客心，相信有關方面須加碼「派糖」才能力挽市場的信心。

致富證券董事暨證券業務部主管郭家安今早回應本報查詢指，該行有興趣參與綠債承銷，但相信票息須追貼5厘的銀債，遠較定期存款高才受捧。況且以去年推的綠債持續潛水，唯恐藉短炒差價的孖展客拒再沾手新債。

專家籲留意新綠債保證息率

誠然，回顧綠債於去年3月首推時的固定票息僅得兩厘，當時1年定存只低見1.05厘，惟礙於第5波疫情肆虐，綠債的銷售大計突遭煞停。其後延至4月底再重售，保底息亦加至2.5厘，其時1年定存稍升至1.8厘巳居榜首。

過去一年宏觀環境亦驟變，最大變化是美國展開加息周期，去年3月開始聯儲局加0.25厘，5月更重手加半厘；距今已累加11次，聯邦基金利率累升5.25厘，令政策區間利率介乎5.25厘至5.5厘。而1年定存亦從1.05厘驟升3.45厘，至目前的4.5厘。

專家認為，若追息族手頭欠鬆動，不少閒資轉投股票後亦坐艇受縛，眼下面對港股積弱易跌難升，媲美定存保本賺息的綠債是防守族之選，要是保底息加至4.5厘或以上，即使未如銀債高達5厘，在大跌市仍是避險首選。

業界建議追息族不妨先開立7天短期存款，既可觀望本周五（25日）聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會Jackson Hole演講，以及靜候綠債是否如市傳於下月出台。

雖然最近3大小行連環劈息，最矚目的是，建行亞洲自5月起提供7天20厘的高息王，卻於7月初勁劈6.2厘，至13.8厘；可是，仍問鼎冠絕全城的息率。

再者，盡管大新 （02356） 昨天（21日）把5厘息下架；而上周一（14日）滙豐（HSBC）又把7天年息狠削1厘至9厘，幸而市面仍有12間大小行給予5厘或以上特惠息，當中主要是7天短存，例如中銀香港 （02388） 及渣打香港 （02888） 齊享10厘，在風高浪急的市況，最適合游資熱錢暫泊當避風港。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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