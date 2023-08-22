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晉海兩房戶755萬沽　5年貶值20%　帳蝕189萬

股樓投資 15:51 2023/08/22

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將軍澳日出康城晉海II再錄蝕讓買賣。利嘉閣地產黃嘉仁說，晉海II 3B座高層C室，實用面積490平方呎，兩房間隔，外望日出公園景，日前以755萬元易手，實用呎價約15,408元。 

黃嘉仁說，業主原開價780萬元，終累減25萬元，而買家為換樓客，睇樓後認為上述單位間隔實用，景觀舒適開揚，而且屋苑生活配套齊全，所以購入上址。

資料顯示，原業主於2018年以約944萬元買入單位，持貨5年，現帳面蝕189萬元，物業期內貶值約20%。而該屋苑現有約200個放盤，最低入場價約550萬元起。 

延伸閲讀：【多相】親海駅I三房示範單位陪你睇 海洋主題展活力【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

晉海II 日出康城 利嘉閣 將軍澳 二手市場 私人屋苑

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