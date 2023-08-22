晉海兩房戶755萬沽　5年貶值20%　帳蝕189萬

將軍澳日出康城晉海II再錄蝕讓買賣。利嘉閣地產黃嘉仁說，晉海II 3B座高層C室，實用面積490平方呎，兩房間隔，外望日出公園景，日前以755萬元易手，實用呎價約15,408元。

黃嘉仁說，業主原開價780萬元，終累減25萬元，而買家為換樓客，睇樓後認為上述單位間隔實用，景觀舒適開揚，而且屋苑生活配套齊全，所以購入上址。

資料顯示，原業主於2018年以約944萬元買入單位，持貨5年，現帳面蝕189萬元，物業期內貶值約20%。而該屋苑現有約200個放盤，最低入場價約550萬元起。

延伸閲讀：【多相】親海駅I三房示範單位陪你睇 海洋主題展活力【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機