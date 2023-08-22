【ChatGPT爭議】《紐約時報》封殺OpenAI網絡機械人　免自家新聞被用作AI模型訓練

生成式人工智能（Genrative AI）工具雖然為其用家帶來不少便利，但其透過大量查閱及收集各類資訊，用作訓練模型及製作生成內容（AIGC）的做法，則引起版權爭議。有外媒為保障其知識版權，禁止OpenAI的網絡爬蟲（web crawler）訪問其官網。

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網絡爬蟲是一種用來自動瀏覽全球資訊網站的網絡機械人，常用於編纂網路索引。因它可以將自己所訪問的頁面資訊儲存下來，以便事後生成索引等資料，故有不少提供生成式AI工具的科企，均會透過網絡爬蟲，廣泛收集網絡資訊，以便訓練其AI模型。

綜合外媒報道，由於OpenAI的網絡爬蟲「GPTBot」收集資訊的行為，如同竊取他人創作的內容，美國傳媒機構《紐約時報》已正式禁止GPTBot訪問其官網，以免平台上的內容被用作訓練AI模型。目前在《紐約時報》的robots.txt頁面中，亦可禁止GPTBot訪問的編碼。

根據互聯網檔案館Wayback Machine的資料，該傳媒機構早在本月17日就對OpenAI的網絡爬蟲實施「封殺令」。另據外媒《NPR》上周報道，《紐約時報》正與OpenAI商討許可協議，要求OpenAI必須為使用其文章作AI模型訓練付費。倘若雙方未能達成協議，《紐約時報》幾考慮對OpenAI侵犯知識產權的行為採取法律行動。

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責任編輯：殷凱怡

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