Mircosoft希望英國批其收購動視計劃 將向育碧出售非歐洲流媒體版權

Mircosoft（MSFT）周二（22日）表示，其收購目標Activision動視（ATVI）將向Ubisoft Entertainment育碧（UBIP）出售非歐洲流媒體版權，作為重組交易的一部分以通過英國監管機構的審核。

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英國競爭和市場管理局（CMA）仍是唯一阻止他們交易的監管機構，迫使Mircosoft提出新方案，以完成以 690 億美元收購《決勝時刻》製造商動視的交易。美國證券交易委員會周二表示，它堅持原先阻止該交易的決定。

因此，兩家公司提出了新的條款，動視在歐洲經濟區以外的雲流媒體權利將被剝離給育碧，在未來 15 年內發行的所有當前和未來的動視 PC 和主機遊戲。

CMA 表示：「交易條款將允許育碧將這些權利商業化，提供給其他雲遊戲服務提供商（包括Mircosoft本身）。」

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責任編輯：張瑋婷