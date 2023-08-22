  • 31°C
香港時間 : 2023822日 (週二) 18:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Mircosoft希望英國批其收購動視計劃 將向育碧出售非歐洲流媒體版權

環球政經 15:34 2023/08/22

分享：

分享：

Mircosoft（MSFT）周二（22日）表示，其收購目標Activision動視（ATVI）將向Ubisoft Entertainment育碧（UBIP）出售非歐洲流媒體版權，作為重組交易的一部分以通過英國監管機構的審核。

【職場熱話】 會計男文員在公司做7年月薪2.1萬 網民：這行做得越久越看學歷和牌照，詳見【下一頁

按圖看樓主經歷：

點擊圖片放大
+9
+8

【談保說道】強積金僱員參加人數跌 察古知今思考背後問題，詳見【下一頁

英國競爭和市場管理局（CMA）仍是唯一阻止他們交易的監管機構，迫使Mircosoft提出新方案，以完成以 690 億美元收購《決勝時刻》製造商動視的交易。美國證券交易委員會周二表示，它堅持原先阻止該交易的決定。

因此，兩家公司提出了新的條款，動視在歐洲經濟區以外的雲流媒體權利將被剝離給育碧，在未來 15 年內發行的所有當前和未來的動視 PC 和主機遊戲。

CMA 表示：「交易條款將允許育碧將這些權利商業化，提供給其他雲遊戲服務提供商（包括Mircosoft本身）。」

【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
派息 安老按揭 退休 林昶恆 強積金 儲蓄保險 年金 醫療保險 職業生涯
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?
【姜濤演唱會】姜濤 Waves In My Sight 演唱會掀序幕 姜糖迫爆亞博館兼帶旺附近酒店生意
【姜濤演唱會】姜濤 Waves In My Sight 演唱會掀序幕 姜糖迫爆亞博館兼帶旺附近酒店生意
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款