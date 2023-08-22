【夜經濟】搞旺香港夜市新地全力配合　建議政府加快審批外勞

財政司司長陳茂波表明，短期內要與業界合力搞旺香港夜市。有消息指包括希望商場延長營業時間。新地執行董事馮秀炎表示，全力支持政府，搞活夜經濟。晚市佔商塲收入超過1/3。

做好晚市、甚至延長營業時間，再做夜市，連鎖反應，帶旺商場，等於帶旺香港經濟，大家鼓掌歡迎。如集團其下apm 有搞夜市豐富經驗，我地會投放資源，同期拉動租客提供優惠，力撐政府夜市經濟。

▲ 新地執行董事馮秀炎全力支持政府，搞活夜經濟。

參加內地及新加坡 放寬户外擺放規管

基於零售、餐飲嘅前線員工招聘，十分困難，不少店舖均是「一人舖」，即全店只有一人當值。馮秀炎建議政府加快、彈性處理「補充勞工優化計劃」的審批速度、盡快補充本地前線勞動力，尤其是零售﹑餐飲嘅前線員工，甚至廚師。



她指出，香港的勞動參予率50% ，而外勞比例只有9%，對比鄰近的澳門及新加坡的約3成半為低。建議可參考澳門經驗，利用跨境勞動人口，讓外勞住在深圳以即日來回方式到香港上班，短期解決人手嚴重短缺問題。



另外，在夜市時段可參考新加坡、內地「夜貓經濟」的做法，放寬户外擺放限制，營造熱鬧氣氛，吸引客人光顧，共享歡樂時光。



編輯：梁巧恩



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