【美股焦點】微軟向英國重新提交動視暴雪收購案　轉售遊戲雲版權

▲ 【美股焦點】微軟向英國監管提交收購動視暴雪新協議

微軟（Microsoft，美：MSFT）以690億美元收購遊戲巨頭動視暴雪（Activision Blizzard，美：ATVI）的交易遭英國監管的阻攔之後，宣告失敗，不過微軟隨即向監管提交新合併方案。微軟總裁納德拉（Satya Nadella）發聲明指，有信心新方案可在交易限期（10月18日）之前通過審查。

英國競爭與市場管理局（CMA）最新發布公告稱，經重新審查，認定雙方4月提交的合併方案，阻礙雲遊戲市場的競爭，故於周二（22日）發布最終命令，禁止雙方在全球範圍內實行最初的合併方案。

微軟提出將動視暴雪遊戲雲版權售予Ubisoft CMA：非開綠燈

微軟隨即提交新方案，據協議，動視暴雪現有及未來15年内發布新遊戲的雲版權，將會在合併案完成之前，剝離給法國遊戲開發商育碧軟件（Ubisoft），以確保微軟不會壟斷雲遊戲市場。

微軟表示，新合併方案旨在消除監管的壟斷疑慮，而Ubisoft可授權動視暴雪的內容，給任何雲遊戲提供商，當中包括訂閱服務等等。與此同時，Ubisoft 亦有權要求微軟提供除Windows之外的操作系統上的遊戲版本。

CMA行政總裁Sarah Cardell表示，將會全面評估新合併方案的細節及其對競爭的影響，包括考慮第三方的意見，重申監管的目標沒有改變，將確保雲遊戲市場繼續受益於開放和有效的競爭，強調重新審視新方案並非「開綠燈」。

更多美股新聞

相關文章：

【美股焦點】微軟收購動視暴雪 FTC據報暫停內部審判、為和解談判打開大門

【美股焦點】微軟據報正與動視暴雪談判延長收購期限 未能延長是否等於收購失敗？

記者：伍鍵文