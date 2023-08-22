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【美股焦點】微軟向英國重新提交動視暴雪收購案　轉售遊戲雲版權

股市 16:07 2023/08/22

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【美股焦點】微軟向英國監管提交收購動視暴雪新協議

微軟（Microsoft，美：MSFT）以690億美元收購遊戲巨頭動視暴雪（Activision Blizzard，美：ATVI）的交易遭英國監管的阻攔之後，宣告失敗，不過微軟隨即向監管提交新合併方案。微軟總裁納德拉（Satya Nadella）發聲明指，有信心新方案可在交易限期（10月18日）之前通過審查。

英國競爭與市場管理局（CMA）最新發布公告稱，經重新審查，認定雙方4月提交的合併方案，阻礙雲遊戲市場的競爭，故於周二（22日）發布最終命令，禁止雙方在全球範圍內實行最初的合併方案。

微軟與動視暴雪同意延長合併建議期限至10月18日　調高分手費至45億美元

微軟提出將動視暴雪遊戲雲版權售予Ubisoft   CMA：非開綠燈

微軟隨即提交新方案，據協議，動視暴雪現有及未來15年内發布新遊戲的雲版權，將會在合併案完成之前，剝離給法國遊戲開發商育碧軟件（Ubisoft），以確保微軟不會壟斷雲遊戲市場。

微軟表示，新合併方案旨在消除監管的壟斷疑慮，而Ubisoft可授權動視暴雪的內容，給任何雲遊戲提供商，當中包括訂閱服務等等。與此同時，Ubisoft 亦有權要求微軟提供除Windows之外的操作系統上的遊戲版本。

CMA行政總裁Sarah Cardell表示，將會全面評估新合併方案的細節及其對競爭的影響，包括考慮第三方的意見，重申監管的目標沒有改變，將確保雲遊戲市場繼續受益於開放和有效的競爭，強調重新審視新方案並非「開綠燈」。

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記者：伍鍵文

壟斷 Microsoft 美股 微軟（Microsoft，美：MSFT） 動視暴雪（Activision Blizzard，美：ATVI）
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