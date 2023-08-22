同程旅行上半年收入按年增近八成 扭虧為盈賺7.3億元人民幣

同程旅行（00780）公布，截至今年6月30日止，公司上半年收入按年增加79.6%至54.5億元（人民幣，下同）， 經調整EBITDA亦按年增加1.1倍至15.4億元，經調整溢利淨額按年增逾兩倍至約11億元；期內扭虧為盈錄得7.3億元純利，對比去年同期虧損3099萬元，不派中期息。

單計今年第二季，集團收入亦按年增1.17倍至28.7億元，其中交通票務服務收入按年增長逾1.4倍至約15億元，佔總收入佔比升至52.1%，成為主要的收入來源；住宿預訂服務收入則按年升94.2%至10.6億元，佔總收入佔比由去年同期41.2%，回落至36.8%。

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此外，第二季平均月活躍用戶按年升41.1%至近2.8億人，期內平均月付費用戶則按年增長61.7%至4220萬人。公司指，第二季度付費比率升至15.1%，創三年來新高。

同程旅行表示，上半年受惠龐大市場需求推動，總交易額按年急增1.06倍至1169億元，並指國內旅遊市場已進一步恢復，旅遊需求全面釋放，有利公司業務。公司亦指對國內旅遊業前景高度樂觀，料旅遊市場將繼續大幅增長，加上消費者行為的根本性轉變，如短途旅行和本地度假愈來愈受歡迎，將成為行業未來發展推動力。

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記者：鄭昊彤