【大行報告】大摩：內地銷售增長放緩及開支上升 下調安踏體育目標價至124元

摩根士丹利表示，安踏體育（02020）為旗下各品牌制定了穩健增長策略以對應宏觀挑戰，看好其今年盈利可實現按年增長26%，並予其「增持」評級。

不過，考慮到內地零售銷售增長放緩、廣告及推廣開支提升及員工成本增加，該行將安踏2023至2025年銷售預測分別下調2%、5%及7%，淨利潤預測則分別下調4%、10%及10%；經考慮今年4月配股後，每股盈利預測下調8%、14%及14%，將目標價由135元相應下調至124元。安踏體育周二（22日）收報77.65元，跌1%。





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該行預測，安踏上半年收入可按年增長16%，盈利料增長24%，當中安踏品牌、FILA及其他戶外品牌收入增長料達到9%、14%及72%，主要來自於折扣幅度下降、庫存價值減記減少等因素。安踏及FILA第三季零售額料增長7%至9%，第四季則預測增長20%至25%。

該行亦估計，安踏品牌的增長步伐將從今年第四季起改善，其中預計Descente及Kolon兩品牌為集團全年總收入帶來約4%增長貢獻，集團全年收入則看升18%。

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記者：鄭昊彤