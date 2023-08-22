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【大行報告】里昂：需求前景及單位毛利率呈弱 下調海螺水泥目標價至23元

股樓投資 16:55 2023/08/22

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里昂表示，將海螺水泥（00914）2023至25年盈利預測下調8%至14%，以反映需求前景較差及單位毛利率水平較低，目標價從28.1元下調至23元，維持「跑贏大市」評級。海螺水泥周二（22日）收報21.2元，升幅1.9%。

 

【同場加映】溫股知新：負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

溫股知新
【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

 

該行稱，公司今年第二季業績大致符合預期，淨利潤按年下跌34%，主要是由於淡季需求不振及平均售價下滑。期內公司自產水泥平均售價同比下降10%至每噸300元人民幣，導致單位毛利率下降15%，同時銷量也按年跌1.7%。不過，該行預計在潛在的政策支持和目前較低的估值推動下，行業情緒未來或有所改善。


 

 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

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記者：鄭昊彤

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行業 人民幣 海螺水泥（00914） 大行報告 買入 目標價 港股 中國

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