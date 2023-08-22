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人行全面應戰人幣空頭　外匯市場有望暫時喘定

宏觀解讀 15:29 2023/08/22

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最近數週人民幣出現單邊貶值壓力，儘管中國當局宣布將推出不少刺激政策，卻未有提供計劃細節。同時，經濟數據持續走弱，內房危機愈演愈烈，一些大型民企房地產開發商面臨債務違約，有關危機亦可能暴露影子銀行風險。中國經濟前景不明朗，居民信心不足，缺乏消費及購房意欲﹐形成一個惡性循環。在此情況下，政府有需要牽頭推出大型刺激政策以扭轉悲觀預期，才有望振興經濟。

人民銀行亦全面應戰人民幣空頭。除了持續透過大幅度調節人民幣中間價穩定即期，市場亦傳出國有銀行在離岸市場透過流動性操作推高離岸人民幣利率，以「挾息」手段逼使人民幣空頭撤退離場。離岸人民幣利率抽升，人民幣一度反彈至7.27水平。自2017年後，為促進人民幣債券市場發展，國有銀行不再傾向透過流動性管理以支持人民幣匯價。

假如本輪離岸人民幣流動性管理屬實，意味現時人民幣市場或處於危急階段，人行不得不使出強力手段以壓制市場空頭。短期而言，人民幣市場可能轉為政策主導，人民幣匯價有望喘定，結束單向貶值趨勢。

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地釋放水訊號重振大市？ 恒指換馬有何影響？

編輯：姚卓然

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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