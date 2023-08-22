▲ 【恒生指數】恒指公司：66%恒指成分股受人幣走勢左右 若人幣回升利港股估值

內地經濟數據差，並下調部分貸款利率，令中美息差擴大至173個基點，人民幣走弱至7.3算。恒指公司發表網誌表示，人民幣如出現潛在升值，將有利於香港股市，而人民幣潛在反彈將令恒指及國企指數之中的66%至97%權重的股票受惠。

恒指公司指，彭博數據顯示，截至8月18日市場預計今、明年美元兌人民幣匯率為6.70、6.55，這意味著預計人民幣兌美元匯率將反彈9%和11%。該行指，隨著人民幣兌美元可能出現反彈，從基本面來看，匯率上行風險可能對港股估值產生積極影響。

該行指，若某隻股票的報表貨幣為人民幣，而其交易貨幣為港幣（與美元掛鈎）時，人民幣升值（兌美元，繼而兌 港幣）將推高其等值港幣的公司盈利、自由現金流等。直觀上，在其他條件不變的情況下，因人民幣走強，整個業務（報表貨幣為人民幣）的等值港元股票估值將會有所提高。

為了把握人民幣中長期潛在升值趨勢，恒指公司表示，旗下的旗艦指數可以為香港股市投資提供差異化的策略，亦提供「受惠人民幣升值」股票的敞口。受惠人民幣升值的成份股分別佔恒生指數及恒生中國企業指數66% 及 97%的權重。

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編輯：姚卓然