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元朗溱柏單日2宗蝕讓　開放式戶造價重回2015年

股樓投資 15:26 2023/08/22

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最近發展商頻頻低價推盤，大量購買力流向新盤市場，二手市場劈價及蝕讓成交持續出現。中原地產王勤學表示，元朗溱柏新近「破蛋」，單日錄得2宗蝕讓成交，其中9座低層G室，實用面積272平方呎，開放式間隔，原叫價360萬元，較市價低2%至3%，終再減39萬元，以321萬元易手，實用呎價約11,801元，造價回到2015年屋苑入伙時期水平，並創歷來第三低價成交。 

資料顯示，原業主於2020年4月以400萬元購入單位，持貨3年，現帳蝕79萬元，物業期內貶值約兩成。 

王勤學又指，屋苑8座低層連平台戶亦錄蝕讓成交，實用面積677平方呎，兩房連書房間隔，原開價720萬元，終減價17.2萬元，以702.8萬元易手，實用呎價約10,381元。資料顯示，原業主於2019年6月以約758萬元買入單位，持貨4年，現帳面蝕55.2萬元，物業期內貶值7.3%。   

延伸閲讀：【多相】親海駅I三房示範單位陪你睇 海洋主題展活力【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

溱柏 中原地產 二手市場 私人屋苑

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