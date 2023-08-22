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【TikTok危機】TikTok力挽美國市場　擬賦予美國政府多項特權

科技 15:14 2023/08/22

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社交媒體應用程式TikTok一直存用就與中國政府共享美國用戶數據的爭議，逼使美國部分州分禁止在政府設備中下載及使用TikTok，當局更考慮全面禁TikTok，以保國家安全。事實上，TikTok近年亦就數據處理方式，與美國政府交涉。最新消息指，TikTok為保在美國繼續運營，正與美國政府商討一項國家安全協議，包括容許當局在幾乎不受限制地訪問TikTok內部資料。

【TikTok被禁】憂帶來國家安全風險　近半美國人支持TikTok禁令

據外媒《福布斯》報道取得一份由機密律師草稿、長達100頁的TikTok內部文件，當中記錄了TikTok所屬公司字節跳動律師與美國海外投資委員會（CFIUS）之間的意見交流，並揭示了TikTok自2022年已與美國政府就一項國家安全協議草案進行談判。

美國政府或獲多項特權　包括解僱TikTok高管

該協議草案中提到，TikTok將賦予司法部、國防部等政府機構多項權力。包括在很少或沒有通知的情況下檢查 TikTok在美國的設施、記錄、設備和服務器；阻止TikTok更改應用程式的美國服務條款、審核政策和私隱政策；否決僱用任何參與領導TikTok美國數據安全組織的高管；命令TikTok接受有關其美國職能安全的各種審計、評估和其他報告，並讓TikTok和字節跳動支付相關費用；及要求字節跳動暫時停止TikTok在美國的運行。

該報道指，倘相關協議一旦落實，意味著美國政府將獲得對TikTok前所未有的控制權，這亦是當局對其他任何主要言論自由平台都不具備的權力。

針對是次協議草案曝光，TikTok發言人Alex Haurek未有回應相關協議草案是否屬實，僅向《福布斯》發聲明指：「被要求對我們無法驗證的文件發表評論是不恰當的，也是完全不公平的。」

【Deepfake音樂】Google擬與環球、華納音樂協商　開發AI音樂工具

【TikTok被禁】紐約市憂慮安全問題　禁止政府設備使用TikTok

責任編輯：殷凱怡

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