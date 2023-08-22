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【米價急升】米價上升壓力增　印度據報研更多限制大米出口、香港受多大影響？

宏觀解讀 15:13 2023/08/22

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【米價急升】米價上升壓力增　印度據報研更多限制大米出口、香港受多大影響？

《彭博》引述消息人士報道，印度考慮對大米出口實施更多限制，有可能會對運輸半熟米（蒸穀米）徵稅，以應對食品價格上漲問題，但當局目前尚未有定案。由於印度是全球最大米出口國，此舉有可能會進一步收緊全球大米供應。

亞洲米價本月急升至15年來最高，主要由於部分南亞國家限制出口，以至憂慮另一主要出口國泰國收成有變。

印度目前已禁制出口碎米（broken rice）、非印度香米（non-basmati rice），以至對大麥、糖實施高關稅或限制付運措施。

據美國農業部對外農業服務局資料，印度為全球最大米出口國，佔整體出口量40.5%，泰國和越南分別佔15.3%和13.5%，為第二和第三大出口國。

印度食米佔香港供應未足1.1%

香港方面，據工業貿易署資料，至今月7月底，香港最主要食米供應國是泰國，佔57.7%，而第二位是越南佔25.9%，第三位的中國內地佔8.5%。

工業貿易署未有獨立統計印度對香港食米供應佔比，但包括印度在內的「其他地區」僅佔香港食米入口約1.1%。

雖然印度所產食米並非港人所好，但隨各地食米供應更為不穩，對香港米價也可能有間接影響。

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編輯：麥德銘

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