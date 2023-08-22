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【內房危機】旭輝提議將境內債「21旭輝03」展期三年　8.30開持有人會議表決

股市 15:08 2023/08/22

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【內房危機】旭輝提議將境內債「21旭輝03」展期三年　8.30開持有人會議表決

旭輝 （00884） 旗下旭輝集團上周表示，公司債券「21旭輝03」於9月14日的回售兌付存在不確定性。旭輝集團提議將「21旭輝03」的本金展期至多三年，分9期兌付，並以多個項目作增信。旭輝將在下周三（30日）及周四（31日）將召開持有人會議審議相關議案。

該債券票面利率為3.9%，債券餘額為18.75億元人民幣。

公告顯示，「21旭輝03」具體展期方案為兌付日調整為2026年9月14日，本金擬分9期兌付，今年9月14日至2025年11月14日分8次、每次付2%至3%的本金，2026年9月14日兌付80%的本金。

公司將以重慶、洛陽和天津等多個項目為本期債償付提供增信保障；此外，本次持有人會議還將審議「給予本期債券存續期內的本息兌付日兩個自然月寬限期」的議案。

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編輯：袁諾曦

旭輝控股集團（00884） 旭輝 債券 港股
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