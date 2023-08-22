英富時100 CEO去年加薪16% 平均賺多逾500萬

英國智庫「高收入中心」（High Pay Centre）周二（22日）發表最新調查指出，富時100（FTSE 100）指數成份股的行政總裁於2022年平均獲薪16%，金額高達50萬英鎊（約501.2萬港元）。

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調查指富時100企業的CEO2022年入息中位數為約390萬英鎊（約3,909萬港元），較2021年時數字上升50萬英鎊，即各大CEO去年獲加薪約16%。

藥廠阿斯利康（Astrazeneca）行政總裁索里奧（Pascal Soriot）成為富時100去年收入冠軍，年薪高達1,530萬英鎊（約1.53億港元），比前年的1,390萬英鎊（約1.39億港元）上升140萬英鎊（約1,403.1萬港元）。

歐洲最大航空、太空和軍工企業BAE Systems的行政總裁Charles Woodburn位列次席，年收達1,070萬英鎊。能源企業CEO亦是高收族群，英國石油（BP）行政總裁Bernard Looney年收超過1,000萬英鎊，蜆殼（Shell）前行政總裁范伯登（Ben van Beurden）亦多達970萬英鎊。

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調查顯示，富時100 CEO的年薪中位數為當地全職員工中位數的118倍，數字自2020年時79倍明顯上升。根據英國國家統計局（ONS）數據，英國全職員工年薪中位數為3.3萬英鎊（約33.1萬港元）。

智庫總監Luke Hildyard指出，英國眾多家庭正身陷生活成本危機，當地經濟模式竟是優先為大企業CEO加薪約50萬英鎊，明顯是有問題。

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責任編輯：吳漢培